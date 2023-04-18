Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян

Bank Of Cyprus, крупнейший банк на Кипре, разослал предупреждение российским клиентам, что их счета будут закрыты. Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая предоставляет комплексные услуги клиентам на Кипре, и источники в банковской сфере.

На прошлой неделе банк приступил к рассылке сообщений своим клиентам. В письме сообщалось, что их счета будут закрыты через два месяца с момента получения письма. Причиной этого является то, что пользовательские данные не соответствуют требованиям процедуры "Знай своего клиента".

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Отмечается, что на такие действия банк мог пойти из-за налогового резидентства России и наличия дохода от санкционного бизнеса в России. Решение о закрытии счетов россиян в кипрском банке также связывают с боязнью британских и американских санкций. Они запрещают предоставление физлицам и компаниям из РФ консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг.

В недавних пакетах санкций США были включены меры, направленные на предотвращение обхода предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь в избежании прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений, пишет издание.

Bank Of Cyprus является крупнейшим банком Кипра. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне хранили более 700 000 евро. Это на 6% больше, чем годом ранее. Счета в этом банке могут иметь примерно 15% всех проживающих на Кипре россиян.

Швейцарские банки с марта начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если выяснят, что те уплатили налоги в российский бюджет.

Наталія Софієнко

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