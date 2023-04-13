Швейцарские банки будут закрывать счета россиян за уплату налогов в бюджет РФ

Швейцарские банки с марта начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если выяснят, что те заплатили налоги в российский бюджет. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на работающих в Швейцарии адвокатов и собеседника в банковском секторе страны.

По словам управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, предупреждение закрыть счета начали получать около месяца назад российские клиенты банков UBS и Сredit Suisse – в бюро обратилось около десяти человек, получивших неофициальное предупреждение по телефону.

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Как рассказывает Кудинов, представители банков пригрозили, что счета клиентов будут закрыты, если они не перестанут владеть компаниями, расположенными в РФ, и платить налоги в российский бюджет. "Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", – добавил источник.

Другой швейцарский адвокат рассказал, что его клиенты столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Источник в банковском секторе страны сказал, что письма с предупреждениями своим некоторым клиентам мог рассылать банк UBS.

Кудинов связывает шаги банков с давлением на них швейцарских властей, парламентских партий и Госсекретариата Швейцарии по экономике, заявивших об усилении контроля за исполнением санкций против России.

Швейцарские Credit Suisse и UBS находятся под наблюдением Министерства юстиции США, которое проводит расследование вероятной помощи банков российским бизнесменам во избежание санкций.

UBS приступил к массовым проверкам клиентов российского происхождения. Банк запрашивает у владельцев счетов из России документы, подтверждающие статус их пребывания в Швейцарии.

20 марта UBS, под управлением которого находятся активы клиентов на $3 трлн, объявил о покупке другого швейцарского банка Credit Suisse.

Наталія Софієнко

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