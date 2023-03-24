Минюст США подозревает Credit Suisse и UBS в помощи российским олигархам избегать санкций

Швейцарские Credit Suisse и UBS находятся под наблюдением Министерства юстиции США, проводящего расследование вероятной помощи банков российским бизнесменам в избежании санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Информационные запросы были направлены еще до кризиса в Credit Suisse, который привел к поглощению банка конкурентом – UBS.

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По словам источников, Минюст исследует работу банков с попавшими под санкции клиентами и возможные нарушения законов сотрудниками этих банков. В Credit Suisse и UBS отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее Credit Suisse славился своими услугами для состоятельных россиян, но в мае прошлого года банк прекратил работу с индивидуальными российскими клиентами. На момент прекращения работы с этими клиентами банк управлял около $33 млрд для российских клиентов, что на 50% больше, чем у UBS, несмотря на то, что последний имел больший бизнес по управлению капиталом. На фоне новостей о расследовании акции UBS упали на 7,2%.

За нарушение санкций США банкам могут угрожать серьезные штрафы. В 2014 году BNP Paribas согласилась выплатить почти $9 млрд после того, как признала себя виновной по обвинениям США в обработке транзакций для попавших под санкции суданских, иранских и кубинских организаций.

В 2019 году Standard Chartered Bank согласился выплатить более $1 млрд для урегулирования расследования Министерства юстиции, в котором бывший сотрудник банка признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США против Ирана.

UBS приступил к массовым проверкам клиентов российского происхождения. Банк запрашивает у владельцев счетов из России документы, подтверждающие статус их пребывания в Швейцарии.

20 марта UBS, под управлением которого находятся активы клиентов на $3 трлн, объявил о покупке другого швейцарского банка Credit Suisse.

Наталія Софієнко

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