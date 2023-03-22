Так проходит мирская слава: UBS поглощает конкурента Credit Suisse на грани банкротства

Первый банк Швейцарии по размерам активов (1,1 трлн долл.) поглощает второй (575 млрд долл.) в соглашении под пристальным контролем финансовых властей страны, чтобы унять панику и предотвратить дальнейшее распространение финансового риска.

Стоимость соглашения о поглощении – 3,2 млрд долларов (3 млрд швейцарских франков).

Казалось бы для таких финансовых конгломератов – копеечная сумма. Но она отвечает текущему положению дел в Credit Suisse (CS).

На открытии торгов 20 марта акции банка обвалились на 60% до 0,73 франка, что соответствует капитализации компании в 2,9 млрд франков. Суммарно за последний месяц акции банка упали на 75%, за последний год – на 90%. Ежедневный отток клиентов на прошлой неделе – 10 млрд долларов.

Конечно, в самом банке до последнего ссылались на психологический эффект, вызванный банкротством нескольких региональных банков в США (в частности Silicon Valley Bank, Signature), уверяли в достаточности капитала и устойчивых позициях благодаря присутствию на многих рынках и т.д.

Реальность же другая. Credit Suisse в последние годы, несмотря на более чем полуторавековую историю, которая должна склонять к консервативности поведения, демонстрировал довольно агрессивную политику инвестиций в высокорисковые активы, в частности, в технологические стартапы и инвестиционные фонды, оперировавшие высокодоходными, но низкорейтинговыми активами.

Потери вкладчиков от этих операций измерялись десятками миллиардов долларов. Капитализация банка снизилась с пиковых 88 млрд дол. в 2007 г. до около 10 млрд дол. на конец 2022 г.

При этом банк манипулировал финансовой отчетностью, исходя из положительного финансового результата, в частности путем уклонения от налогообложения (за что был подвергнут миллиардным штрафам со стороны регуляторов США и ЕС). И только по итогам 2022 года вынужден был показать убыток в 7,3 млрд долларов, перекрывавший "прибыли" предыдущих лет.

Да, присутствовал определенный психологический эффект, когда вкладчики начали забирать средства по примеру Silicon Valley Bank, а акции Credit Suisse начали катастрофически падать на прошлой неделе.

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Но первопричина – сомнительные высокорисковые операции со многими миллиардами реальных убытков нескольких последних лет, почему-то не вызывавших заинтересованность регуляторов. Хотя банк системно важен по глобальным меркам.

На этом фоне проблемы банка дополнительно усугубились из-за ужесточения монетарных политик и ухудшения финансовых условий.

В итоге кейс Credit Suisse стал самым большим вызовом для мировой финансовой системы со времен глобального финансового кризиса 2008 года, который по иронии судьбы сам банк пережил очень уверенно. Поддержка тогда наоборот потребовалась UBS. Поглощение, конечно, это гораздо лучший вариант, чем банкротство. По итогам сделки создается еще один сверхмощный глобальный финансовый конгломерат уровня Goldman Sachs или Deutche Bank. Но сейчас остается очень много вопросов, обусловливающих сохранение пессимизма по финансовому сектору.

Во-первых, по решению финансового регулятора Finma, облигации дополнительного капитала первого уровня (АТ1) списываются, а их владельцы при этом простятся почти с 17 млрд долларов.

AT1 – специальные облигации, которые выпускаются банком для пополнения капитала и при условии дефолта могут быть конвертированы в акционерный капитал или списаны (в зависимости от условий выпуска). Такие облигации выпускаются прежде всего европейскими банками (Великобритания, Швейцария, ЕС). Это высокодоходный, ликвидный, но рисковый инструмент, пользующийся спросом у профессиональных инвесторов по всему миру (с объемом рынка около 270 млрд долларов).

"Обнуление" облигаций в таком масштабе подрывает доверие к инструментам АТ1, предусматривающим списание по любому их эмитенту. Это может вызвать волну их сбросов по мусорной цене. 20 марта выпуски аналогичных облигаций подешевели на 10–12%.

Во-вторых, для "расшивки" проблем Credit Suisse его новому владельцу понадобится около 100 млрд долларов, которые согласился предоставить Центробанк Швейцарии (еще 9 млрд долл. предоставляет правительство страны для покрытия "некоторых" убытков).

Но 100 млрд долларов может быть только вершиной айсберга, поскольку UBS придется восстанавливать подлинную историю финансовых операций, которые совершал Credit Suisse, умудряясь показывать доходы от убыточных сделок.

По состоянию на сегодняшний день пожар на европейском финансовом рынке удалось локализовать, но устранение факторов, которые могут вызвать его в любой момент (как минимум относительно рисков инвестиций и контроля за достоверностью отчетности, оттока капитала с рынка облигаций AT1), пока не произошло.

Как это не раз бывало во время глобальных финансовых кризисов, по мере одновременного повышения процентных ставок и замедления глобальной экономики банки с рисковыми и неустойчивыми бизнес-моделями приближаются к своему идеальному шторму. Это продолжает оставаться серьезным вызовом для банковских и финансовых регуляторов.

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