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Швейцарский банк UBS и Credit Suisse договорились о слиянии

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 09:57
Швейцарский банк UBS и Credit Suisse договорились о слиянии - Фото
Credit Suisse (Фото - EPA)

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии, сообщает Tagblatt со ссылкой на пресс-конференцию президента страны Ален Берсе.

Credit Suisse был оценен в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.

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"Федеральный совет приветствует приобретение UBS Credit Suisse. Приобретение имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения возобновления доверия", – сказал Берсе.

Он отметил, что у Credit Suisse (CS) хорошая капитализация, однако "клиенты и инвесторы потеряли доверие" к банку. В результате власти решили предоставить обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков ($54 млрд).

В заявлении UBS говорится, что сделка состоялась на условиях 0,76 швейцарских франков за акцию CS, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).

UBS и Credit Suisse являются в Швейцарии системно важными банками. Оба имеют более 150-летнюю историю: UBS была основана в 1862 году, Credit Suisse — в 1856-м.

Министр финансов Карин Келлер-Зуттер сообщила, что правительство страны создало нужную правовую основу для оказания помощи CS, предоставив Национальному банку страны (SNB) дополнительные гарантии по умолчанию ссуд с ликвидностью.

Кроме того, власти выделили UBS $9 млрд швейцарских франков (около $10 млрд), чтобы покрыть потенциальные убытки, которые несет банк в рамках соглашения.

"Дефолт системно значимого банка имел бы непредсказуемые последствия как в Швейцарии, так и за рубежом. Именно здесь Швейцария должна была взять на себя ответственность, выходящую за пределы ее границ", – подчеркнула Келлер-Зуттер.

  • Credit Suisse потерял в минувшую среду почти треть своей рыночной капитализации из-за обвала акций
  • Credit Suisse уже несколько лет преследуют проблемы в виде скандалов, судебных дел, утечек инсайдерской информации и клиентских данных, отставок топ-менеджеров.
Наталія Софієнко
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