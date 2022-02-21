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"Секреты Credit Suisse". В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 10:13
Фото: EPA

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и журналисты из 39 стран в воскресенье опубликовали международное расследование Suisse Secrets (Секреты Credit Suisse) о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает сайт центра.

От Украины в проекте участвовало издание Slidstvo.info.

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Утечка данных, на основе которой опубликовали расследование, OCCRP получил через немецкую газету Süddeutsche Zeitung, а та – от анонимного источника. Информация о 18 000 счетах Credit Suisse – это самая большая утечка из этого швейцарского банка, который славится своей секретностью.

"Считается, что [швейцарские] банки не работают с клиентами, зарабатывающими незаконным путем. Credit Suisse же годами обслуживал сомнительных личностей, хотя их репутацию легко проверить простым поиском в Google", – говорится в публикации.

Максимальная сумма на всех счетах, попавших в утечку, превышала $100 млрд.

В утечке данных Credit Suisse нашли имена 2500 украинцев. Среди них – самые богатые лица страны Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Адвокаты СКМ заявили, что информация о банковских отношениях бизнес-группы Ахметова с одним из крупнейших банков Европы "не является ни новостной, ни особо интересной".

Коломойский ответил, что у него нет счетов в банке Credit Suisse. То, что попало в расследование, по его словам, это счета другого банка, который потом купил Credit Suisse. На них "приходили деньги от продажи активов Evraz, а также от продажи акций Evraz". Позже их перевели в кипрский филиал ПриватБанка.

В утечке есть и другие известные люди. Среди них: Павел Лазаренко (бывший премьер-министр Украины, которого осудили в США за коррупцию), Роман Насиров (бывший глава Государственной фискальной службы, которого судят в Украине по обвинению в коррупции), Орест Фирманюк (таможенный брокер, которого бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов во времена пребывания в должности называл "контрабандистом №1 Украины"), Павел Фукс (бизнесмен, попавший под санкции СНБО из-за связи с нефтегазовыми махинациями времен Януковича), Олег Бахматюк (владелец агрохолдинга UkrLandFarming), Валерий Хорошковский (бывший глава СБУ и таможни).

Авторы проекта SuisseSecrets утверждают, что со счетов Credit Suisse также выводились деньги украинского агрохолдинга Мрия, громко обанкротившегося в 2014 году. Эти операции "должны были вызвать вопросы" у банка, если бы он соблюдал стандарты контроля при обработке платежей.

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Credit Suisse заявил, что категорически отрицает подозрения и предположения о возможных бизнес-практиках банка. В заявлении банка отмечается, что многие попавшие в утечку счеты были открыты десятилетие назад, когда законы, практика и ожидания финансовых учреждений сильно отличались от современных правил. В банке отказались комментировать вопросы клиентов, а также подтверждать или отрицать деловые отношения с лицами, чьи имена фигурируют в утечке, пишет OCCRP.

  • В начале октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование Pandora Papers – утечку почти 12 млн конфиденциальных документов из десятка компаний, предоставляющих финансовые услуги в оффшорных зонах.
  • В сентябре 2020 года консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал так называемое досье FinCEN - утечку информации из специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США. В нее попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Янукович, Пётр Порошенко.
  • В 2016 году ICIJ вместе с OCCRP опубликовали Panama Papers, утечку конфиденциальной информации юридической фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на работе с оффшорами.

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Андрей Водяный
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