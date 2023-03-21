Швейцарский банк UBS начал массовые проверки клиентов из России
21.03.2023, 10:37
Фото: depositphotos.com
Швейцарский банк UBS приступил к массовым проверкам клиентов российского происхождения. Банк спрашивает владельцев счетов из России документы, подтверждающие статус их пребывания в Швейцарии, сообщает Moscowtimes.
Банк предупреждает, что оставляет за собой право блокировать банковские отношения с 6 мая. До этого срока клиенты должны предоставить копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии.
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Банк намерен очистить клиентскую базу от россиян, которые оказались под санкциями. А проверка проводится "в связи с мерами, принятыми Федеральным советом (Швейцарии. — ред.) по России", говорится в документе.
- 20 марта UBS, под управлением которого находятся активы клиентов на $3 трлн, объявил о покупке другого швейцарского банка Credit Suisse.
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