Банк Revolut почав блокувати рахунки росіян у Європі
Росіяни, які мешкають у Європі, зіткнулися з обмеженнями використання своїх карт та рахунків у банку Revolut. Про це пише російський Forbes.
Обмеження виникли через збільшення вимог банку до документів, що підтверджують право громадян Російської Федерації жити у Європі, а також через складнощі з отриманням посвідки на постійне проживання або довгострокової візи.
За даними видання, четверо росіян, які проживають у Франції та Латвії, повідомили про проблеми, пов'язані з їх рахунками в Revolut.
Один з росіян, що проживає у Франції, заявив виданню, що за декілька тижнів перед закінченням терміну його довгострокової візи Revolut запросив документи, що підтверджують його право на проживання в Європі. Банк відмовився приймати документи, видані французькою префектурою на гуманітарних підставах (Autorisation provisoire de sejour — дозвіл на тимчасове проживання).
Представник банку Педді Кроулі підтвердив посилення формальних вимог до росіян із боку Revolut. За його словами, через обмеження, встановлені Європейським Союзом для громадян Росії та Білорусі, всі власники російських та білоруських паспортів, які бажають користуватися послугами Revolut, повинні надати довідку про постійне проживання чи робочу візу, що дозволяє їм перебувати в Європейському Союзі понад 180 днів.
- Швейцарські банки з березня почали попереджати клієнтів із Росії, що закриють їхні рахунки, якщо з'ясують, що ті сплатили податки у російський бюджет.
- Bank Of Cyprus, найбільший банк на Кіпрі, розіслав попередження російським клієнтам, що їхні рахунки будуть закриті.
Коментарі