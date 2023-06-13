Банк Revolut почав блокувати рахунки росіян у Європі

Росіяни, які мешкають у Європі, зіткнулися з обмеженнями використання своїх карт та рахунків у банку Revolut. Про це пише російський Forbes.

Обмеження виникли через збільшення вимог банку до документів, що підтверджують право громадян Російської Федерації жити у Європі, а також через складнощі з отриманням посвідки на постійне проживання або довгострокової візи.

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За даними видання, четверо росіян, які проживають у Франції та Латвії, повідомили про проблеми, пов'язані з їх рахунками в Revolut.

Revolut був заснований у 2015 році в Лондоні росіянином Миколою Сторонським та українцем Владиславом Яценком, є одним з небагатьох банків, що надають послуги в євро для російських громадян. Revolut є одним з небагатьох банків, які відкривають рахунки в євро для громадян Росії за російськими паспортами та довгостроковими візами типу D з терміном від 180 днів. Revolut Bank UAB має ліцензію та регулюється Банком Литви на території Європейського Союзу, але має штаб-квартиру в Лондоні.

Один з росіян, що проживає у Франції, заявив виданню, що за декілька тижнів перед закінченням терміну його довгострокової візи Revolut запросив документи, що підтверджують його право на проживання в Європі. Банк відмовився приймати документи, видані французькою префектурою на гуманітарних підставах (Autorisation provisoire de sejour — дозвіл на тимчасове проживання).

Представник банку Педді Кроулі підтвердив посилення формальних вимог до росіян із боку Revolut. За його словами, через обмеження, встановлені Європейським Союзом для громадян Росії та Білорусі, всі власники російських та білоруських паспортів, які бажають користуватися послугами Revolut, повинні надати довідку про постійне проживання чи робочу візу, що дозволяє їм перебувати в Європейському Союзі понад 180 днів.