Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро
Україна у четвертому кварталі не виконала одразу дев'ять індикаторів макрофінансової програми Ukraine Facility, через що може недоотримати 2,3 млрд євро фінансової допомоги Євросоюзу. Загалом у 2025 році Україна не виконала індикаторів на понад 3,6 млрд євро, свідчить аналіз консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

Джерело: RRR4U

Деякі з цих індикаторів "висять" ще з першого кварталу 2025 року.

Якщо реформу не закінчено вчасно, відповідна сума утримується на 12 місяців, впродовж яких можна реалізувати зміни та отримати кошти, але потім вона згорає.

"Переважна більшість цих індикаторів є законодавчими ініціативами, ухвалення яких належить до зони відповідальності Верховної Ради України, що підкреслює важливість повернення відповідальності парламенту у забезпеченні повноцінного доступу України до фінансування в межах Ukraine Facility", – йдеться в заяві RRR4U.

  • Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році.
  • Вона передбачає фінансування до 50 млрд євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період із 2024-го до 2027 року. З цієї суми до 32 млрд євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, визначених у Плані України.
  • 22 грудня Україна отримала шостий транш Ukraine Facility на суму 2,3 млрд євро.
