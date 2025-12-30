Україна не виконала індикаторів Ukraine Facility на 3,6 млрд євро

Влада – в основному Верховна Рада – гальмує з ухваленням змін, необхідних для отримання повної суми фінансової допомоги від ЄС

Фото: пресслужба Верховної Ради

Україна у четвертому кварталі не виконала одразу дев'ять індикаторів макрофінансової програми Ukraine Facility, через що може недоотримати 2,3 млрд євро фінансової допомоги Євросоюзу. Загалом у 2025 році Україна не виконала індикаторів на понад 3,6 млрд євро, свідчить аналіз консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

Джерело: RRR4U

Деякі з цих індикаторів "висять" ще з першого кварталу 2025 року.

Джерело: RRR4U

Якщо реформу не закінчено вчасно, відповідна сума утримується на 12 місяців, впродовж яких можна реалізувати зміни та отримати кошти, але потім вона згорає.

"Переважна більшість цих індикаторів є законодавчими ініціативами, ухвалення яких належить до зони відповідальності Верховної Ради України, що підкреслює важливість повернення відповідальності парламенту у забезпеченні повноцінного доступу України до фінансування в межах Ukraine Facility", – йдеться в заяві RRR4U.