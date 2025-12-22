Україна отримала шостий транш Ukraine Facility: сума – 2,3 млрд євро

Фото: depositphotos.com

Європейський Союз у понеділок, 22 грудня, перерахував Україні новий платіж розміром близько 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів.

"Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави", – йдеться в повідомленні.

Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

"З огляду на те що це тільки 2,3 млрд євро, то, очевидно, що нас знову на сотні мільйонів "оштрафували" за невиконання маяків за Планом ЄС", – прокоментував виділення траншу перший заступник фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році.

Вона передбачає фінансування до 50 млрд євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024-го до 2027 року. З цієї суми до 32 млрд євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, визначених у Плані України.

З моменту запуску програми Україна вже отримала: 6 млрд євро як проміжне фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування, п'ять траншів по 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд, 3,2 млрд і 1,8 млрд євро.