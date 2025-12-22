Украина получила шестой транш Ukraine Facility: сумма – 2,3 млрд евро

Фото: depositphotos.com

Европейский Союз в понедельник, 22 декабря, перечислил Украине новый платеж размером около 2,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщило Министерство финансов.

"Это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства", – говорится в сообщении.

Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

"Судя по тому, что это только 2,3 млрд евро, то, очевидно, что нас снова на сотни миллионов "оштрафовали" за невыполнение маяков по Плану ЕС", – прокомментировал выделения транша первый заместитель финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Программа поддержки Украины Ukraine Facility была основана в 2024 году.

Она предусматривает финансирование до 50 млрд евро в форме грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го по 2027 год. Из этой суммы до 32 млрд евро ориентировочно предназначено для поддержки реформ и инвестиций, определенных в Плане Украины.

С момента запуска программы Украина уже получила: 6 млрд евро в качестве промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования, пять траншей по 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд, 3,2 млрд и 1,8 млрд евро.