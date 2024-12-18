Украина получила второй транш от ЕС в 4,1 млрд евро: выполнили все обязательства
В государственный бюджет Украины поступил второй регулярный транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро – грант, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.
До конца третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов, определенных Планом Украины. Это позволило своевременно и в полном объеме привлечь соответствующий транш, уточнили в министерстве. Индикаторы касались улучшения и евроинтеграции ключевых направлений: борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.
"Украина успешно привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility. В 2024 году прямая бюджетная поддержка от Евросоюза достигла более 16 млрд евро, что делает ЕС самым большим донором среди всех международных партнеров", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.
- Украина получила первый регулярный транш в размере 4,2 млрд евро в августе. До регулярных траншей выплаты по программе Ukraine Facility (начались весной 2024 года) проходили в рамках так называемого переходного финансирования. Первые два транша общим объемом 6 млрд евро Украина получила в марте-апреле, в июне – еще 1,9 млрд евро.