Украина получила второй транш от ЕС в 4,1 млрд евро: выполнили все обязательства

Украина привлекла все предусмотренные на 2024 год транши в рамках Ukraine Facility

Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступил второй регулярный транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро – грант, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.

До конца третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов, определенных Планом Украины. Это позволило своевременно и в полном объеме привлечь соответствующий транш, уточнили в министерстве. Индикаторы касались улучшения и евроинтеграции ключевых направлений: борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

"Украина успешно привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility. В 2024 году прямая бюджетная поддержка от Евросоюза достигла более 16 млрд евро, что делает ЕС самым большим донором среди всех международных партнеров", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.