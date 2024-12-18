Україна отримала другий транш від ЄС у 4,1 млрд євро: виконали всі зобов'язання
До державного бюджету України надійшов другий регулярний транш від Європейського Союзу у розмірі 4,1 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро – грант, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти будуть спрямовані на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.
До кінця третього кварталу Україна виконала дев'ять індикаторів, визначених Планом України. Це дозволило своєчасно та в повному обсязі залучити відповідний транш, уточнили у міністерстві. Індикатори стосувалися покращення та євроінтеграції ключових напрямків: боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля.
"Україна успішно залучила всі передбачені на поточний рік транші в рамках Ukraine Facility. У 2024 році пряма бюджетна підтримка від Євросоюзу досягла понад 16 млрд євро, що робить ЄС найбільшим донором серед всіх міжнародних партнерів", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки.
- Україна отримала перший регулярний транш у розмірі 4,2 млрд євро в серпні. До регулярних траншів виплати за програмою Ukraine Facility (почалися навесні 2024 року) проходили у рамках так званого перехідного фінансування. Перші два транші загальним обсягом 6 млрд євро Україна отримала у березні-квітні, у червні – ще 1,9 млрд євро.