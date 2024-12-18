Україна отримала другий транш від ЄС у 4,1 млрд євро: виконали всі зобов'язання

Україна залучила всі передбачені на 2024 рік транші у рамках Ukraine Facility

Фото: depositphotos.com

До державного бюджету України надійшов другий регулярний транш від Європейського Союзу у розмірі 4,1 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро – грант, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Кошти будуть спрямовані на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.

До кінця третього кварталу Україна виконала дев'ять індикаторів, визначених Планом України. Це дозволило своєчасно та в повному обсязі залучити відповідний транш, уточнили у міністерстві. Індикатори стосувалися покращення та євроінтеграції ключових напрямків: боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля.

"Україна успішно залучила всі передбачені на поточний рік транші в рамках Ukraine Facility. У 2024 році пряма бюджетна підтримка від Євросоюзу досягла понад 16 млрд євро, що робить ЄС найбільшим донором серед всіх міжнародних партнерів", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки.