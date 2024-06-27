Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від Євросоюзу за інструментом Ukraine Facility
До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування у розмірі 1,9 млрд євро від Європейського Союзу з фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Наступні транші Ukraine Facility Україна отримуватиме щоквартально за умови виконання індикаторів, визначених у Плані України.
"З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяють підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
У міністерстві нагадують: наприкінці червня Україна та Європейський Союз підписали угоду на 27 млрд євро на 2024-2027 роки у межах Ukraine Facility.
Завдяки Ukraine Facility Україна за чотири роки отримає 50 млрд євро. Зокрема, 38,27 млрд євро – бюджетної підтримки, 6,97 млрд євро – інвестиційного фонду, а також ще 4,76 млрд євро – технічної та адміністративної підтримки.
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