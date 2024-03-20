Мінекономіки оприлюднило план для Ukraine Facility

План Ukraine Facility є основою для надання Євросоюзом фінансової підтримки загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки

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Міністерство економіки оприлюднило текст плану Ukraine Facility, який є основою для надання Євросоюзом фінансової підтримки загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

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Детальний зміст плану, зокрема повний перелік запланованих реформ, можна переглянути на спеціальному ресурсі.

Згідно з документом, протягом чотирьох років міністерство виконає загалом 27 індикаторів, з них сім – уже цього року. Пріоритетним завданням є розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату.

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Загалом робота міністерства цьогоріч буде спрямована на оптимізацію управління державною власністю, загальне покращення бізнес-середовища. Зокрема:

→ затвердження політики державної власності;

→ ухвалення закону про корпоративне управління держпідприємствами згідно з рекомендаціями ОЕСР (виконано);

→ оновлення та впровадження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності;

→ підтримка впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

→ відновлення заходів ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, зокрема перевірок безпечності продукції;

→ затвердження стратегії з протимінної діяльності на період до 2033 року.

Одним із ключових завдань також є відновлення та зростання приватного сектору.

Планом для Ukraine Facility передбачене виконання міністерством чотирьох інвестиційних індикаторів.

Ці показники стосуються розвитку й підтримки малого та середнього підприємництва, а також розмінування земель сільськогосподарського призначення. Вони передбачають спрямування урядом:

→ щонайменше 1,75 млрд євро на фінансову підтримку мікропідприємств, малих та середніх підприємств та переробних підприємств малого і середнього бізнесу протягом 2024-2027 років та щонайменше 800 млн євро протягом 2024-2025 років;

→ щонайменше 150 млн євро на виплати виробникам сільськогосподарської продукції для покриття витрат на розмінування протягом 2024-2027 років та щонайменше 75 млн євро впродовж 2024-2025 років.