Україна отримає гроші ЄС ще до старту Ukraine Facility. Перший транш чекають у березні

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Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро передбачає механізм перехідного фінансування. Це дозволить Україні отримати підтримку для державного бюджету ще до моменту повноцінного запуску Ukraine Facility, повідомило Міністерство економіки.

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Зараз Кабмін спільно з європейськими партнерами працює над укладенням відповідного меморандуму, підписання якого очікується у березні.

План для Ukraine Facility – це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання.

– це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання. План України передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.



Реалізація Плану сприятиме європейській інтеграції України та подальшому стійкому розвитку економіки.



Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щокварталу за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Міністерка економіки Юлія Свириденко очікує, що ЄС остаточно затвердить програму Ukraine Facility вже у квітні.

Для старту програми Кабмін спільно з Єврокомісією має підготувати перелік реформ (План України), які наша країна впроваджуватиме протягом дії цього фінансового інструменту, повідомило Міністерство фінансів.

Виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.

"Розраховуємо отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.









У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави. З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня 2023 року.У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.

План України передбачатиме 15 ключових напрямів реформування, зокрема сфери, що належать до безпосередньої компетенції Мінфіну:

→ управління державними фінансами,

→ протидія відмиванню грошей,

→ фінансові ринки.

Відповідно до затвердженого регламенту, Україна має доопрацювати План, серед іншого врахувавши в ньому такі умови:

→ посилити захист від кіберзагроз і стійкість до дезінформації та зовнішнього втручання;

→ посилити заходи зі сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;

→ підвищити доступність соціальної допомоги для вразливих груп населення, включно з ветеранами та ВПО;

→ протидіяти екологічними злочинами, зокрема шкоді, завданій війною, та забезпечити дотримання принципу "Не завдавати значної шкоди" щодо кліматичних та екологічних цілей у воєнних та післявоєнних сценаріях;

→ посилити транскордонне співробітництво з сусідніми державами у сфері торгівлі, захисту довкілля та боротьби зі злочинністю;

→ спрямувати 20% грантових коштів в рамках першої складової програми (1,05 млрд євро) на потреби регіонів щодо відновлення та модернізації.