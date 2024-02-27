Європарламент схвалив допомогу 50 млрд євро для України

Європарламент (Фото: EPA)

Європейський парламент у вівторок, 27 лютого, схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні на період 2024-2027 років, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні Європарламент ухвалив рішення щодо створення Фінансового інструменту для України "Ukraine Facility" розміром 50 млрд євро. Вдячний президентці Європейського парламенту та депутатам за їхню солідарність з українським народом. Рішучість ЄС підтримати Україну непохитна. Разом ми вистоїмо!" – написав Шмигаль у соцмережі Х.

Домовленість усіх 27 лідерів країн ЄС про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 млрд євро в межах бюджету блоку було досягнуто 1 лютого.

Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility) готували з червня 2023 року, коли його вперше презентувала Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання Плану України, який підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.

За його умовами, Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки комісією виконання відповідних умов.

Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.

Ukraine Facility складається з трьох частин:

→ 39 млрд євро бюджетної підтримки;

→ 8 млрд євро інвестиційного інструменту для покриття ризиків;

→ 3 млрд євро технічної підтримки, зокрема на покриття відсотків за кредитами.

Україна розраховує, що перший транш в розмірі 4,5 млрд євро буде в березні.

ДОПОВНЕНО о 14:50. Парламент у вівторок схвалив перегляд довгострокового бюджету ЄС – багаторічної фінансової структури (MFF), йдеться на сайті законодавчого органу Європейського Союзу.

Перегляд MFF передбачає створення так званого Фонду для України, схваленого 536 голосами при 40 проти та 39 тих, що утрималися. 50 млрд євро допомоги Україні призначено для грантів, кредитів та гарантій.

Це, наголошується на сайті Європаламенту, "показує, що ЄС підтримує Україну і продовжуватиме підтримувати її стільки, скільки потрібно".