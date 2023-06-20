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Євросоюз встановить Україні "маяки" для отримання фінансової допомоги

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 16:45
Євросоюз встановить Україні
Фото: EPA

Європейський Союз з 2024 року збирається надавати фінансову допомогу Україні на щоквартальній основі, а не на щомісячній, як зараз. Він також прив'яже її до виконання певних реформ. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Україна мужньо бореться з вторгненням Росії та потребує нашої стабільної фінансової підтримки, щоб протистояти величезним витратам, до яких воно призводить. Євросоюз пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і ми вірні своєму слову", – заявила фон дер Ляєн.

У вівторок, 20 червня, вона презентувала в Брюсселі новий план фінансової допомоги Україні на період 2024-2027 років у загальному розмірі 50 млрд євро.

За його умовами Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки комісією виконання відповідних умов.

Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.

Детального переліку умов у програмі поки що немає, але Єврокомісія вказує, що вони будуть об'єднані у дві групи:

→ базові вимоги: макрофінансова стабільність, бюджетний контроль, управління державними фінансами тощо;
→ галузеві та структурні реформи.

Значна увага буде приділена реформі державного управління та належного врядування, боротьбі з корупцією та шахрайством, а також іншим реформам, необхідним для наближення країни до принципів, правил та норм Європейського Союзу (Union acquis).

Пряма фінансова допомога у вигляді грантів та позик не єдиний "стовп" майбутньої програми підтримки України.

Євросоюз також збирається сприяти залученню та мобілізації державних та приватних інвестицій для відновлення та відбудови України. Третій "стовп" – це технічна допомога та інші допоміжні заходи.

  • У березні 2023 року рада директорів МВФ затвердила чотирирічний кредит Україні на суму $15,6 млрд.
  • За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні становитиме $115 млрд. Якщо війна триватиме до кінця 2025 року, потреба зросте до $140 млрд.
Андрій Водяний
євросоюзєврокомісіяУрсула фон дер Ляєнфінансова допомога
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