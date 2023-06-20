Євросоюз готує для України 50 млрд євро на чотири роки
Європейська комісія готує для України новий пакет фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Таку пропозицію мають озвучити уже сьогодні, напередодні міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Лондоні 21-22 червня, пише Bloomberg.
Гроші Євросоюзу підуть як на покриття поточних витрат української влади (наприклад, виплату зарплат та пенсій), так і на невідкладне відновлення.
"Гроші виділять за умови, що Україна проведе реформи для покращення ситуації з верховенством права та боротьби з корупцією. Реформи спрямовані на те, щоби вивести Україну на шлях членства в ЄС", – пише Bloomberg.
Виділяти кошти хочуть у виді грантів, пільгових кредитів та гарантій. Зібрати потрібну суму в ЄС збираються шляхом внесків від держав-членів, не вдаючись до запозичень на ринку.
Фінансова допомога має бути передбачена в рамках перегляду довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.
У 2023 році макрофінансова допомога Україні з боку Євросоюзу становить 18 млрд євро, подальша допомога в перерахунку на рік буде меншою.
Загалом з початку повномасштабної війни Євросоюз мобілізував для України допомогу на загальну суму 38 млрд євро.
- У березні 2023 року рада директорів МВФ затвердила чотирирічний кредит Україні на суму $15,6 млрд.
- За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні становитиме $115 млрд. Якщо війна триватиме до кінця 2025 року, потреба зросте до $140 млрд.
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