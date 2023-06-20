Євросоюз готує для України 50 млрд євро на чотири роки

Європейська комісія готує для України новий пакет фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Таку пропозицію мають озвучити уже сьогодні, напередодні міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Лондоні 21-22 червня, пише Bloomberg.

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Вперше про підготовку чотирирічної програми підтримки України ще на початку червня повідомила Financial Times, але тоді не була відома конкретна сума.

Газета писала, що таке планування дасть Україні більше певності у власних фінансах і має заохотити інших союзників, насамперед США та Велику Британію, взяти на себе подібні довгострокові зобов'язання.

Гроші Євросоюзу підуть як на покриття поточних витрат української влади (наприклад, виплату зарплат та пенсій), так і на невідкладне відновлення.

"Гроші виділять за умови, що Україна проведе реформи для покращення ситуації з верховенством права та боротьби з корупцією. Реформи спрямовані на те, щоби вивести Україну на шлях членства в ЄС", – пише Bloomberg.

Виділяти кошти хочуть у виді грантів, пільгових кредитів та гарантій. Зібрати потрібну суму в ЄС збираються шляхом внесків від держав-членів, не вдаючись до запозичень на ринку.

Фінансова допомога має бути передбачена в рамках перегляду довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.

У 2023 році макрофінансова допомога Україні з боку Євросоюзу становить 18 млрд євро, подальша допомога в перерахунку на рік буде меншою.

Загалом з початку повномасштабної війни Євросоюз мобілізував для України допомогу на загальну суму 38 млрд євро.