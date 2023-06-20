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Евросоюз готовит для Украины 50 млрд евро на четыре года

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 09:15
Евросоюз готовит для Украины 50 млрд евро на четыре года - Фото
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен в Киеве (Фото: ОП)

Европейская комиссия готовит для Украины новый пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Такое предложение должны озвучить уже сегодня, накануне международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня, пишет Bloomberg.

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Впервые о готовящейся четырехлетней программе поддержки Украины еще в начале июня сообщила Financial Times, но тогда не была известна конкретная сумма.
Газета писала, что такое планирование даст Украине больше уверенности в собственных финансах и должно поощрить других союзников, прежде всего США и Великобританию, взять на себя подобные долгосрочные обязательства.

Деньги Евросоюза пойдут как на покрытие текущих расходов украинских властей (например, выплату зарплат и пенсий), так и на неотложное восстановление.

"Деньги выделят при условии, что Украина проведет реформы по улучшению ситуации с верховенством права и борьбы с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы вывести Украину на путь членства в ЕС", – пишет Bloomberg.

Выделять деньги хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС собираются путем взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынке.

Финансовая помощь должна быть предусмотрена в рамках пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы.

В 2023 году макрофинансовая помощь Украине со стороны Евросоюза составляет 18 млрд евро, дальнейшая помощь в пересчете на год будет меньше.

В целом, с начала полномасштабной войны Евросоюз мобилизовал для Украины помощь на общую сумму 38 млрд евро.

  • В марте 2023 года совет директоров МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.
  • По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Если война будет продолжаться до конца 2025 года, потребность вырастет до $140 млрд.
Андрей Водяный
евросоюзфинансовая помощь
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