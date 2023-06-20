Евросоюз готовит для Украины 50 млрд евро на четыре года

Европейская комиссия готовит для Украины новый пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Такое предложение должны озвучить уже сегодня, накануне международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня, пишет Bloomberg.

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Впервые о готовящейся четырехлетней программе поддержки Украины еще в начале июня сообщила Financial Times, но тогда не была известна конкретная сумма.

Газета писала, что такое планирование даст Украине больше уверенности в собственных финансах и должно поощрить других союзников, прежде всего США и Великобританию, взять на себя подобные долгосрочные обязательства.

Деньги Евросоюза пойдут как на покрытие текущих расходов украинских властей (например, выплату зарплат и пенсий), так и на неотложное восстановление.

"Деньги выделят при условии, что Украина проведет реформы по улучшению ситуации с верховенством права и борьбы с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы вывести Украину на путь членства в ЕС", – пишет Bloomberg.

Выделять деньги хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС собираются путем взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынке.

Финансовая помощь должна быть предусмотрена в рамках пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы.

В 2023 году макрофинансовая помощь Украине со стороны Евросоюза составляет 18 млрд евро, дальнейшая помощь в пересчете на год будет меньше.

В целом, с начала полномасштабной войны Евросоюз мобилизовал для Украины помощь на общую сумму 38 млрд евро.