Евросоюз готовит для Украины 50 млрд евро на четыре года
Европейская комиссия готовит для Украины новый пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Такое предложение должны озвучить уже сегодня, накануне международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня, пишет Bloomberg.
Деньги Евросоюза пойдут как на покрытие текущих расходов украинских властей (например, выплату зарплат и пенсий), так и на неотложное восстановление.
"Деньги выделят при условии, что Украина проведет реформы по улучшению ситуации с верховенством права и борьбы с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы вывести Украину на путь членства в ЕС", – пишет Bloomberg.
Выделять деньги хотят в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать нужную сумму в ЕС собираются путем взносов от государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынке.
Финансовая помощь должна быть предусмотрена в рамках пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы.
В 2023 году макрофинансовая помощь Украине со стороны Евросоюза составляет 18 млрд евро, дальнейшая помощь в пересчете на год будет меньше.
В целом, с начала полномасштабной войны Евросоюз мобилизовал для Украины помощь на общую сумму 38 млрд евро.
- В марте 2023 года совет директоров МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.
- По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Если война будет продолжаться до конца 2025 года, потребность вырастет до $140 млрд.
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