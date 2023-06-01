UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз готовит четырехлетнюю программу поддержки Украины на десятки миллиардов евро – FT

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 11:50
Евросоюз готовит четырехлетнюю программу поддержки Украины на десятки миллиардов евро – FT - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Европейский Союз готовит четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины на десятки миллиардов евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Макрофинансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза в 2023 году составит 18 млрд евро.
Следующий план решили готовить не на один год, а сразу на четыре – до 2027-го включительно. Такое планирование даст Украине больше уверенности в собственных финансах и должно привлечь других союзников, прежде всего США и Великобританию, взять на себя подобные долгосрочные обязательства.

Конкретная сумма финансовой помощи пока не определена, но уже известно, что пакет будет привязан к выполнению Украиной определенных реформ. Евросоюз также собирается контролировать, что Украина будет использовать эти деньги правильно.

Официальное предложение Европейской комиссии могут подготовить к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня.

  • В марте 2023 года совет директоров МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.
  • По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Если война будет продолжаться до конца 2025 года, потребность вырастет до $140 млрд.
Андрей Водяный
евросоюзфинансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 