Евросоюз готовит четырехлетнюю программу поддержки Украины на десятки миллиардов евро – FT
01.06.2023, 11:50
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)
Европейский Союз готовит четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины на десятки миллиардов евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц.
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Макрофинансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза в 2023 году составит 18 млрд евро.
Следующий план решили готовить не на один год, а сразу на четыре – до 2027-го включительно. Такое планирование даст Украине больше уверенности в собственных финансах и должно привлечь других союзников, прежде всего США и Великобританию, взять на себя подобные долгосрочные обязательства.
Конкретная сумма финансовой помощи пока не определена, но уже известно, что пакет будет привязан к выполнению Украиной определенных реформ. Евросоюз также собирается контролировать, что Украина будет использовать эти деньги правильно.
Официальное предложение Европейской комиссии могут подготовить к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня.
- В марте 2023 года совет директоров МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.
- По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Если война будет продолжаться до конца 2025 года, потребность вырастет до $140 млрд.
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