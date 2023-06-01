Евросоюз готовит четырехлетнюю программу поддержки Украины на десятки миллиардов евро – FT

Европейский Союз готовит четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины на десятки миллиардов евро, пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц.

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Макрофинансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза в 2023 году составит 18 млрд евро

Следующий план решили готовить не на один год, а сразу на четыре – до 2027-го включительно. Такое планирование даст Украине больше уверенности в собственных финансах и должно привлечь других союзников, прежде всего США и Великобританию, взять на себя подобные долгосрочные обязательства.



Конкретная сумма финансовой помощи пока не определена, но уже известно, что пакет будет привязан к выполнению Украиной определенных реформ. Евросоюз также собирается контролировать, что Украина будет использовать эти деньги правильно.

Официальное предложение Европейской комиссии могут подготовить к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня.