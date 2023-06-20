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Евросоюз установит Украине "маяки" для получения финансовой помощи

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 16:45
Евросоюз установит Украине
Фото: EPA

Европейский Союз с 2024 года собирается оказывать финансовую помощь Украине на ежеквартальной основе, а не на ежемесячной, как сейчас. Он также привяжет ее к определенным реформам. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Украина мужественно борется с вторжением России и нуждается в нашей стабильной финансовой поддержке, чтобы противостоять огромным затратам, к которым оно приводит. Евросоюз пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно, и мы верны своему слову", – заявила фон дер Ляйен.

Во вторник, 20 июня, она представила в Брюсселе новый план финансовой помощи Украине на период 2024-2027 годов в общем размере 50 млрд евро.

По его условиям Украина будет получать транши согласно фиксированному ежеквартальному графику на основе платежных запросов и после проверки комиссией выполнения соответствующих условий.

Если какое-либо из условий не будет выполнено, комиссия будет вычитать соответствующую сумму из платежа. Эти деньги не будут сгорать: Украина сможет получить вычтенную сумму, если выполнит соответствующее условие, но не позднее чем через год после начального дедлайна.

Подробного перечня условий в программе пока нет, но Еврокомиссия указывает, что они будут объединены в две группы:

→ базовые требования: макрофинансовая стабильность, бюджетный контроль, управление государственными финансами;
→ отраслевые и структурные реформы.

Значительное внимание будет уделено реформе государственного управления и надлежащего управления, борьбе с коррупцией и мошенничеством, а также другим реформам, необходимым для приближения страны к принципам, правилам и нормам Европейского Союза (Union acquis).

Прямая финансовая помощь в виде грантов и ссуд не единственный "столп" будущей программы поддержки Украины.

Евросоюз также намерен содействовать привлечению и мобилизации государственных и частных инвестиций для восстановления Украины. Третий "столп" – это техническая помощь и другие вспомогательные мероприятия.

  • В марте 2023 года совет директоров МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.
  • По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Если война будет продолжаться до конца 2025 года, потребность вырастет до $140 млрд.
Андрей Водяный
евросоюзурсула фон дер ляйеневрокомиссияфинансовая помощь
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