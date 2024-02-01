Євросоюз відновив фінансову допомогу Україні. Буде 50 млрд євро на чотири роки

Фото: EC - Audiovisual Service

Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Маємо угоду. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", – написав він у X (Twitter).

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility) готували з червня 2023 року, коли його вперше презентувала Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.

За його умовами, Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки комісією виконання відповідних умов.

Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.

Ukraine Facility складається з трьох частин:

→ 39 млрд євро бюджетної підтримки;

→ 8 млрд євро інвестиційного інструменту для покриття ризиків;

→ 3 млрд євро технічної підтримки, зокрема на покриття відсотків за кредитами.

Україна розраховує, що перший транш в розмірі 4,5 млрд євро буде в березні.

29 грудня Кабінет міністрів завершив підготовку "Плану України", який потрібен для отримання фінансової допомоги від ЄС в межах програми Ukraine Facility.