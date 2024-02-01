Євросоюз відновив фінансову допомогу Україні. Буде 50 млрд євро на чотири роки
Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.
We have a deal. #Unity— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024
All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.
This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.
EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…
Новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility) готували з червня 2023 року, коли його вперше презентувала Європейська комісія. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.
За його умовами, Україна отримуватиме транші за фіксованим щоквартальним графіком на основі платіжних запитів і після перевірки комісією виконання відповідних умов.
Якщо якась з умов не буде виконана, комісія вираховуватиме відповідну суму з платежу. Ці гроші не згоратимуть: Україна зможе отримати вирахувану суму, якщо виконає відповідну умову, але не пізніше ніж через рік після початкового дедлайну.
Ukraine Facility складається з трьох частин:
→ 39 млрд євро бюджетної підтримки;
→ 8 млрд євро інвестиційного інструменту для покриття ризиків;
→ 3 млрд євро технічної підтримки, зокрема на покриття відсотків за кредитами.
Україна розраховує, що перший транш в розмірі 4,5 млрд євро буде в березні.
29 грудня Кабінет міністрів завершив підготовку "Плану України", який потрібен для отримання фінансової допомоги від ЄС в межах програми Ukraine Facility.
- Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.