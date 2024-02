Євросоюз відновив фінансову допомогу Україні. Буде 50 млрд євро на чотири роки

Європейська рада у четвер, 1 лютого, одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

"Маємо угоду. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", – написав він у X (Twitter).

