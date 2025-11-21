Гетманцев: МВФ не вимагатиме акциз на солодку воду, але інші рішення будуть непростими

Фото: Данило Гетманцев / Telegram

Міжнародний валютний фонд поки що не вимагатиме від України запровадження акцизу на солодкі напої, який, за задумом уряду, мав стати додатковим джерелом надходження в державний бюджет у 2026 році. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Щойно провів ще одну зустріч із колегами з МВФ. Обговорили складні рішення, які вони розробили разом із Міністерством фінансів та Кабінетом міністрів. Деякі пропозиції – як акциз на солодку воду – поки що вдалося зняти. Однак дійсно, рішення будуть непрості", – написав Гетманцев.

Гетманцев нагадав, що Україна дуже залежна від допомоги партнерів, яка вся зав'язана на програмі з МВФ.

"Чекаємо угоди на рівні персоналу", – написав Гетманцев.

Депутат уже вдруге натякає на те, що МВФ вимагає від України складних рішень для нової програми. Попередню свою зустріч із керівником місії фонду Гевіном Греєм він назвав найскладнішою за весь час.