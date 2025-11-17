Гетманцев назвав зустріч з МВФ найважчою в історії

Фото: Данил Гетманцев / Telegram

Голова комітету ВРУ провів зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду, яку назвав найважчою за весь час співпраці. За його словами, вона виявилася складнішою навіть за переговори 2022 року, коли Україна щойно зіткнулася з повномасштабним вторгненням. Про це, 17 листопада, повідомив в Telegram Данило Гетманцев.

Він зазначив, що наша проблема – втрата довіри партнерів, у звʼязку з останніми корупційними скандалами, про що партнери говорять відкрито.

"Довіра – це капітал, який створюється роками і втратити який можна за одну негідну мить", – написав Гетманцев у своєму дописі.

Парламентарій наголосив, що зараз є шанс відновити довіру міжнародних партнерів швидкими та рішучими діями. Для цього необхідно очистити владну вертикаль від тих "менеджерів", які виявилися ефективними не в тому, в чому було потрібно.

"Якщо ми не зробимо цього і втратимо шанс – можемо втратити країну", – попередив голова фінкомітету.

Він додав, що для того, щоб отримати підтримку, нам доведеться провести реальні, але потрібні реформи, взяти на себе дуже важкі рішення.