Гетманцев назвал встречу с МВФ самой сложной в истории

Фото: Даниил Гетманцев / Telegram

Глава комитета Верховной Рады Украины провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, которую он назвал самой сложной за все время сотрудничества. По его словам, она оказалась сложнее даже переговоров 2022 года, когда Украина только столкнулась с полномасштабным вторжением. Об этом 17 ноября сообщил в Telegram Даниил Гетманцев.

Он отметил, что наша проблема – это потеря доверия партнеров в связи с последними коррупционными скандалами, о чем партнеры говорят открыто.

"Доверие – это капитал, который создается годами и который можно потерять за один неблаговидный момент", – написал Гетманцев в своем посте.

Депутат подчеркнул, что сейчас есть шанс восстановить доверие международных партнеров посредством быстрых и решительных действий. Для этого необходимо очистить вертикаль власти от тех "менеджеров", оказавшихся эффективными не в той сфере, в которой это было необходимо.

"Если мы этого не сделаем и упустим шанс – мы можем потерять страну", – предупредил глава финансового комитета.

Он добавил, что для получения поддержки нам придется провести реальные, но необходимые реформы, принять очень сложные решения.