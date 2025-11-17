Украина и МВФ начали официальные переговоры о новой кредитной программе

Глава миссии МВФ Гэвин Грй (Фото – Минразвития)

Украина и Международный валютный фонд в понедельник, 17 ноября, начали официальные переговоры по новой кредитной программе, сообщила LIGA.net пресс-служба фонда.

"Миссия МВФ во главе в Гэвином Греем начала сегодня дискуссии с представителями власти Украины в контексте их обращения о начале новой программы расширенного финансирования (EFF)", – говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Пришили Тофано.

"Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках с целью обеспечения стабильности в условиях непрерывной чрезвычайно высокой неопределенности, так и на структурных мероприятиях, направленных на усиление управления, борьбы с коррупцией и поддержки экономического роста", – говорится в заявлении фонда.

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу с МВФ до конца года, потому что уже исчерпала большинство средств по текущей программе на $15,5 миллиарда. Действующая программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она в значительной мере фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не завершается и следующий бюджет также будет военным.

9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

Размер новой программы МВФ предварительно оценивается в $8 миллиардов.