Украина договорилась с МВФ о четырехлетней кредитной программе на $15,6 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $15,6 млрд. Об этом говорится на сайте МВФ.

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Соглашение сществует на техническом уровне (Staff Level Agreement) и должно быть одобрено Советом директоров фонда в ближайшие недели.

Она будет направлена на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в период послевоенного восстановления и присоединения к ЕС. Ее реализация будет проходить в два этапа.

Первый этап продлится 12-18 месяцев.

Основные усилия будут направлены на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности.

Они будут предусматривать увеличение бюджетных поступлений, отказ от эмиссионного финансирования и обеспечение чистого положительного финансирования с внутреннего долгового рынка и поддержание финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, в частности, благодаря подготовке более глубокой оценки оздоровления банковского сектора и дальнейшей поддержке независимости НБУ.

Украина должна воздерживаться от мер, которые могут снизить налоговые поступления.

Также программа будет предусматривать продолжение реформ для усиления управленческих и антикоррупционных устоев, в частности через введение законодательных изменений.

На втором этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и восстановление Украины, усиление устойчивости и быстрый и длительный экономический рост, в частности, благодаря вступлению Украины в ЕС.

На этом этапе, то есть через год-полтора, Нацбанк должен вернуться к довоенной монетарной политике с плавающим обменным курсом и режимом таргетирования инфляции, если для этого будут необходимы предпосылки.

Фискальная политика будет сосредотачиваться на критически важных структурных реформах, обеспечивающих в среднесрочной перспективе надлежащий уровень доходов за счет внедрения Национальной стратегии доходов вместе с реформированием управления государственными финансами и инвестициями с целью поддержания послевоенного восстановления.

Ожидается усиление конкуренции на критически важном рынке энергоносителей и одновременное уменьшение квазифискальных обязательств, которые дополнят послевоенные усилия по реализации реформ.

Глава миссии МВФ Гевин Грей заявил, что программа фонда поможет мобилизовать масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины в течение всего срока действия программы.

В декабре-феврале Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь для начала переговоров о новой программе с финансированием.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.



Андрій Водяний

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