Bloomberg: Минфин переписывает законопроект об НДС для ФОП после критики Зеленского

Порог для обязательного НДС для малого бизнеса могут повысить в четыре раза

Сергей Марченко (Фото: пресс-служба министра)

Министерство финансов готовит изменения в законопроект об обязательном НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, планируется повысить порог дохода для применения НДС до 2 млн или 4 млн грн. По словам председателя депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, власти склоняются к 4 млн грн.

Решение переписать законопроект приняли, в частности. из-за негативной реакции со стороны президента Владимира Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко и части депутатов.

"Начальная версия законопроекта предусматривала введение НДС для ФОП с годовым доходом более 1 млн грн. Хотя Украина сначала согласилась на этот шаг, резкая критика общественности заставила чиновников пересмотреть свои намерения. Зеленский в частном порядке сделал замечание министру финансов Сергею Марченко за то, что он согласился на такие непопулярные условия, сообщил один из источников. Марченко отказался комментировать этот инцидент", – говорится в публикации.

Министерство планировало подать законопроект на рассмотрение правительства еще в январе, но перенесло сроки на 10 февраля.

Арахамия также подтвердил, что в обмен на непопулярные налоговые изменения депутатам могут предложить отмену пожизненного статуса PEP (политически значимого лица).

"Если это можно сделать одним законом, это было бы хорошо", – сказал депутат.