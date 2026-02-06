Bloomberg: Минфин переписывает законопроект об НДС для ФОП после критики Зеленского
Министерство финансов готовит изменения в законопроект об обязательном НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, планируется повысить порог дохода для применения НДС до 2 млн или 4 млн грн. По словам председателя депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, власти склоняются к 4 млн грн.
Решение переписать законопроект приняли, в частности. из-за негативной реакции со стороны президента Владимира Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко и части депутатов.
"Начальная версия законопроекта предусматривала введение НДС для ФОП с годовым доходом более 1 млн грн. Хотя Украина сначала согласилась на этот шаг, резкая критика общественности заставила чиновников пересмотреть свои намерения. Зеленский в частном порядке сделал замечание министру финансов Сергею Марченко за то, что он согласился на такие непопулярные условия, сообщил один из источников. Марченко отказался комментировать этот инцидент", – говорится в публикации.
Министерство планировало подать законопроект на рассмотрение правительства еще в январе, но перенесло сроки на 10 февраля.
Арахамия также подтвердил, что в обмен на непопулярные налоговые изменения депутатам могут предложить отмену пожизненного статуса PEP (политически значимого лица).
"Если это можно сделать одним законом, это было бы хорошо", – сказал депутат.
- Директор МВФ Кристалина Георгиева считает, что введение НДС для ФОП нужно самой Украине для оздоровления экономики.
- Порог обязательной регистрации плательщиком НДС в 1 млн грн действует в Украине с 1 января 2015 года, когда его повысили с 300 000 грн. Совет бизнес-омбудсмена считает, что его стоит пересмотреть с учетом инфляции за 11 лет.
- Некоторые аналитические центры предложили установить порог регистрации плательщиком НДС на уровне 6 млн грн с 2027 года с постепенным снижением до уровня, как в Европейском Союзе.
