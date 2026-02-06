Bloomberg: Мінфін переписує законопроєкт про ПДВ для ФОПів після критики Зеленського

Поріг для обов'язкового ПДВ для малого бізнесу можуть підвищити в чотири рази

Сергій Марченко (Фото: пресслужба міністра)

Міністерство фінансів готує зміни до законопроєкту про обов'язковий ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування, повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Зокрема, планується підвищити поріг доходу для застосування ПДВ до 2 млн чи 4 млн грн. За словами голови депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, влада схиляється до 4 млн грн.

Рішення переписати законопроєкт ухвалили, зокрема, через негативну реакцію з боку президента Володимира Зеленського, прем’єрки Юлії Свириденко та частини депутатів.

"Початкова версія законопроєкту передбачала запровадження ПДВ для ФОПів з річним доходом понад 1 млн грн. Хоча Україна спершу погодилася на цей крок, різка критика громадськості змусила чиновників переглянути свої наміри. Зеленський приватно зробив зауваження міністру фінансів Сергію Марченку за те, що він погодився на такі непопулярні умови, повідомило одне з джерел. Марченко відмовився коментувати цей інцидент", – йдеться в публікації.

Міністерство планувало подати законопроєкт на розгляд уряду ще у січні, але перенесло строки на 10 лютого.

Арахамія також підтвердив, що в обмін на непопулярні податкові зміни депутатам можуть запропонувати скасування довічного статусу PEP (політично значущої особи).

"Якщо це можна зробити одним законом, це було б добре", – сказав депутат.