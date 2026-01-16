"Це потрібно вам самим". МВФ не відмовився від вимоги щодо ПДВ для ФОПів

Крісталіна Георгієва заявила, що українська економіка не може залишатися в підвішеному стані між ринковою та неринковою моделями

Крісталіна Георгієва з презиентом Володимиром Зеленським (Фото: Офіс президента)

Міжнародний валютний фонд не відмовився від вимоги запровадити обов'язковий ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування, сказала агентству Reuters під час візиту в Київ 15 січня директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"Щодо пільг з ПДВ ми дуже чітко заявили: це має бути зроблено. Ми не можемо допустити, щоб українська економіка залишалася в підвішеному стані між ринковою та неринковою моделями. Ми повинні рухатися вперед, і питання не в тому, робити це чи ні, а в тому – як саме і як заручитися підтримкою парламенту", – сказала вона.

Водночас Георгієва наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Директорка наголосила, що пояснила українським посадовцям безальтернативність цієї вимоги.

"Я була абсолютно відвертою: до цього не можна торкатися. Це потрібно вам самим. Це потрібно для вступу до ЄС. Це потрібно для залучення приватного сектору та створення більш сприятливого бізнес-середовища", – сказала вона.

Також вона зазначила, що МВФ оцінюватиме, які заходи можуть бути впроваджені швидко, а які потребують більш тонкого "калібрування".

Щоб заручитися підтримкою Верховної Ради для ухвалення такого контроверсійного рішення, як скасування ПДВ-пільг, уряд України має один рік.