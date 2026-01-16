"Це потрібно вам самим". МВФ не відмовився від вимоги щодо ПДВ для ФОПів
Міжнародний валютний фонд не відмовився від вимоги запровадити обов'язковий ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування, сказала агентству Reuters під час візиту в Київ 15 січня директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
"Щодо пільг з ПДВ ми дуже чітко заявили: це має бути зроблено. Ми не можемо допустити, щоб українська економіка залишалася в підвішеному стані між ринковою та неринковою моделями. Ми повинні рухатися вперед, і питання не в тому, робити це чи ні, а в тому – як саме і як заручитися підтримкою парламенту", – сказала вона.
Водночас Георгієва наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.
Директорка наголосила, що пояснила українським посадовцям безальтернативність цієї вимоги.
"Я була абсолютно відвертою: до цього не можна торкатися. Це потрібно вам самим. Це потрібно для вступу до ЄС. Це потрібно для залучення приватного сектору та створення більш сприятливого бізнес-середовища", – сказала вона.
Також вона зазначила, що МВФ оцінюватиме, які заходи можуть бути впроваджені швидко, а які потребують більш тонкого "калібрування".
Щоб заручитися підтримкою Верховної Ради для ухвалення такого контроверсійного рішення, як скасування ПДВ-пільг, уряд України має один рік.
- У грудні 2025 року Міністерство фінансів оприлюднило для обговорення законопроєкт, який передбачає обов'язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями за річного доходу понад 1 млн грн.
- Деякі аналітичні центри запропонували встановити поріг реєстрації платником ПДВ на рівні 6 млн грн з 2027 року з поступовим зниженням до рівня, як у Європейському Союзі.
