Аналітики запропонували інший поріг ПДВ для ФОП – 6 млн грн замість 1 млн

Фото: Податкова служба

Група провідних аналітичних центрів закликала Кабінет міністрів переглянути законопроєкт про запровадження обов'язкового ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування й збільшити його поріг. Відповідну заяву підтримали 13 організацій, таких як CASE Україна, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут податкових реформ тощо.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів оприлюднило для обговорення законопроєкт, який передбачає обов'язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями за річного доходу понад 1 млн грн. Міністерство очікує додаткових надходжень до бюджету близько 40 млрд грн на рік.

Проте аналітичні центри вважають цю суму нереалістичною.

"Теоретичний фіскальний ефект до 28-40 млрд грн на практиці буде в рази меншим через масову тінізацію, закриття бізнесів та перехід на неформальну зайнятість. Місцеві бюджети втратять доходи від єдиного податку без компенсації. Обов’язкова реєстрація ПДВ для мікробізнесу з оборотом 1 млн грн робить легальну діяльність недоцільною, особливо в низькомаржинальних секторах, де адміністративне навантаження зростає у два-три рази, а витрати на бухгалтерію можуть перевищувати чистий дохід", – йдеться в заяві.

Вони пропонують встановити поріг реєстрації платником ПДВ на рівні 6 млн грн з 2027 року з поступовим зниженням до рівня, як у Європейському Союзі.

Інші пропозиції – запровадити спрощене адміністрування (касовий метод, автозаповнення декларацій); ризикоорієнтований підхід (ПДВ лише для секторів з високим ризиком зловживань); компенсації громадам та субсидії на бухгалтера для ФОП.

Аналітики також закликали спочатку почати боротися з великими схемами, такими як неформальна зайнятість (втрати 200-265 млрд грн), сірий імпорт (105-120 млрд грн), ухилення від акцизів (39-43 млрд грн), маскування найманих працівників під ФОП (16-19 млрд грн на рік), і лише після цього шукати резерви у спрощеній системі оподаткування.