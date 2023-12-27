Кабмін виконав останній маяк МВФ на 2023 рік – схвалив Національну стратегію доходів

Фото: Міністерство фінансів / Facebook

Кабінет міністрів схвалив Національну стратегію доходів України на 2024-2030 роки, що було останнім маяком Міжнародного валютного фонду для уряду на 2023 рік. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Національна стратегія доходів – це 147-сторінковий документ, який у Мінфіні називають дорожньою картою реформування податкової та митної системи й баченням майбутньої системи доходів України.

Вона буде одним із керівних інструментів для формування наступних бюджетів.

Стратегічним результатом документа є досягнення та утримання відношення доходів до номінального ВВП на рівні не менш ніж довоєнний (≈27 % від ВВП, без урахування ЄСВ).

Для цього Україна повинна буде провести велику кількість реформ, серед яких:

→ звузити сферу застосування "спрощенки" та збільшити ефективні ставки податків до рівня загального режиму;

→ відновити прогресивну шкалу ставок ПДФО;

→ скасувати знижені ставки та пільги на ПДВ;

→ підвищити акцизи на пальне, алкоголь, тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС тощо.

"Нацстратегія включає заходи з посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС та створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання. Перш за все, необхідно змінити філософію роботи податкової та митниці шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу. Тільки після цього, відновивши довіру підприємців та суспільства до фіскальних органів, ми зможемо змінювати принципи адміністрування та податкової політики", – прокоментував ухвалення документа Марченко.