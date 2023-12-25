Україна виконала одну з умов МВФ у сфері інвестицій
22 грудня під час засідання Уряду схвалено проєкт Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями, інформує пресслужба уряду.
Таким чином забезпечено виконання структурного маяка, передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ.
Дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні й післявоєнній відбудові.
Метою карти є формування контексту, бачення, основних принципів і напрямів побудови цілісної, стійкої та ефективної системи управління публічними інвестиціями, яка забезпечує планування інвестиційних проєктів на основі стратегічних пріоритетів і середньострокової бюджетної рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих і прозорих процедур і чітких критеріїв та реалізацію в межах запланованих строків і фінансування.
Зокрема, Дорожньою картою передбачено:
- ухвалення рішень про здійснення публічних інвестицій у межах стратегічного й середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;
- поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проєкти, пов’язані з відбудовою, відновленням і розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проєкту;
- уніфікація підходів до оцінки й відбору публічних інвестиційних проєктів, незалежно від джерел і механізмів фінансування, та створення єдиного проєктного портфеля для забезпечення пріоритетів та отримання доступу до фінансування;
- оцінювання Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій і посилення управління відповідними фіскальними ризиками;
- створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;
- розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному й місцевому рівні.
Тепер Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Мінінфраструктури повинні розробити та внести на розгляд уряду план заходів щодо реалізації Дорожньої карти до 1 червня 2024 року.
- Рада директорів МВФ 11 грудня схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки. МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
- Відповідно до меморандуму, Україна зобов’язалася розробити дорожню карту для забезпечення більш прозорого й ефективного управління державними інвестиціями до кінця грудня 2023 року.