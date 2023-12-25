Україна виконала одну з умов МВФ у сфері інвестицій

Дорожня карта з інвестицій є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

22 грудня під час засідання Уряду схвалено проєкт Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями, інформує пресслужба уряду.

Таким чином забезпечено виконання структурного маяка, передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ.

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Дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні й післявоєнній відбудові.

Метою карти є формування контексту, бачення, основних принципів і напрямів побудови цілісної, стійкої та ефективної системи управління публічними інвестиціями, яка забезпечує планування інвестиційних проєктів на основі стратегічних пріоритетів і середньострокової бюджетної рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих і прозорих процедур і чітких критеріїв та реалізацію в межах запланованих строків і фінансування.

Зокрема, Дорожньою картою передбачено:

- ухвалення рішень про здійснення публічних інвестицій у межах стратегічного й середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;

- поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проєкти, пов’язані з відбудовою, відновленням і розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проєкту;

- уніфікація підходів до оцінки й відбору публічних інвестиційних проєктів, незалежно від джерел і механізмів фінансування, та створення єдиного проєктного портфеля для забезпечення пріоритетів та отримання доступу до фінансування;

- оцінювання Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій і посилення управління відповідними фіскальними ризиками;

- створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;

- розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному й місцевому рівні.

Тепер Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Мінінфраструктури повинні розробити та внести на розгляд уряду план заходів щодо реалізації Дорожньої карти до 1 червня 2024 року.