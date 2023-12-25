Украина выполнила одно из условий МВФ в сфере инвестиций

Дорожная карта по инвестициям является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

22 декабря во время заседания правительства был одобрен проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями, информирует пресс-служба правительства.

Таким образом, обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ.

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Дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.

Целью карты является формирование контекста, видения, основных принципов и направлений построения целостной, устойчивой и эффективной системы управления публичными инвестициями, которая обеспечивает планирование инвестиционных проектов на основе стратегических и среднесрочной бюджетной рамки, осуществление их отбора в соответствии с унифицированными и прозрачными процедурами и четкими критериями и реализацию внутри запланированных сроков и финансирования.

В частности, Дорожной картой предусмотрено:

- принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создания Стратегического инвестиционного совета;

- распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением и развитием через единое определение публичного инвестиционного проекта;

- унификация подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создания единого проектного портфеля для обеспечения приоритета и получения доступа к финансированию;

- оценка Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;

- создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ІТ-экосистемы;

- развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.

Теперь Минфин, Минэкономики, Минюст, Мининфраструктуры должны разработать и внести на рассмотрение правительства план мер по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года.