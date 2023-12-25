Украина выполнила одно из условий МВФ в сфере инвестиций
22 декабря во время заседания правительства был одобрен проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями, информирует пресс-служба правительства.
Таким образом, обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ.
Дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.
Целью карты является формирование контекста, видения, основных принципов и направлений построения целостной, устойчивой и эффективной системы управления публичными инвестициями, которая обеспечивает планирование инвестиционных проектов на основе стратегических и среднесрочной бюджетной рамки, осуществление их отбора в соответствии с унифицированными и прозрачными процедурами и четкими критериями и реализацию внутри запланированных сроков и финансирования.
В частности, Дорожной картой предусмотрено:
- принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создания Стратегического инвестиционного совета;
- распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением и развитием через единое определение публичного инвестиционного проекта;
- унификация подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создания единого проектного портфеля для обеспечения приоритета и получения доступа к финансированию;
- оценка Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;
- создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ІТ-экосистемы;
- развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.
Теперь Минфин, Минэкономики, Минюст, Мининфраструктуры должны разработать и внести на рассмотрение правительства план мер по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года.
- Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF из Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы. МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
- Согласно меморандуму, Украина обязалась разработать дорожную карту для обеспечения более прозрачного и эффективного управления государственными инвестициями до конца декабря 2023 года.