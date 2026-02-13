Кабмін визначився з розміром індексації пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 12,1%

Індексація пенсій в Україні у 2026 році буде більшою, ніж торік

Денис Улютін (Фото: Мінсоцполітики)

Кабінет міністрів визначився з основними умовами індексації пенсій і завершує розробку відповідного рішення, повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в ефірі Українського радіо у четвер, 12 лютого.

"Що стосується саме індексації пенсії, у поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12,1%. Це на 4 в.п. більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок", – сказав він.

Перерахунок пенсій передбачений законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

У 2025 році пенсії індексували на 11,5%. Середній рівень зростання пенсій становив 556 грн, а розмір середньої пенсії в Україні після підвищення зріс з 5789 грн до 6345 грн.

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні –6545 грн.