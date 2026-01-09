Інфляція в Україні сповільнилася до 8%
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Споживчі ціни в Україні у грудні 2025 року порівняно з листопадом зросли на 0,2%, а у річному вираженні – порівняно з груднем 2024 року – на 8,0%, повідомила в п'ятницю Державна служба статистики.
Для порівняння, у листопаді річна інфляція становила 9,3%.
Загалом вона сповільнюється вже сім місяців поспіль після пікових значень у травні 2025-го (15,9%).
Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,1% у грудні і також 8,0% у річному вираженні.
Найбільше в грудні подорожчали яйця (+5,6%), а подешевшали – фрукти (-4,1%).
- У грудні Національний банк спрогнозував, що створений Росією енергодефіцит в Україні вплине на темпи зростання цін. Разом з тим регулятор очікував, що цей ефект частково збалансується зниженням споживчого попиту через погіршення безпекової ситуації.
