Інфляція в Україні сповільнилася до 8%

Ярмарок у Києві (Фото: КМДА)

Споживчі ціни в Україні у грудні 2025 року порівняно з листопадом зросли на 0,2%, а у річному вираженні – порівняно з груднем 2024 року – на 8,0%, повідомила в п'ятницю Державна служба статистики.

Для порівняння, у листопаді річна інфляція становила 9,3%.

Загалом вона сповільнюється вже сім місяців поспіль після пікових значень у травні 2025-го (15,9%).

Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,1% у грудні і також 8,0% у річному вираженні.

Найбільше в грудні подорожчали яйця (+5,6%), а подешевшали – фрукти (-4,1%).

Джерело: Держстат