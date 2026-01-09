Инфляция в Украине замедлилась до 8%
Потребительские цены в Украине в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,2%, а в годовом выражении – по сравнению с декабрем 2024 года – на 8,0%, сообщила в пятницу Государственная служба статистики.
Для сравнения, в ноябре годовая инфляция составляла 9,3%.
В целом она замедляется уже семь месяцев подряд после пиковых значений в мае 2025-го (15,9%).
Базовая инфляция (не охватывающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) составила 0,1% в декабре и также 8,0% в годовом выражении.
Больше всего в декабре подорожали яйца (+5,6%), а подешевели – фрукты (-4,1%).
- В декабре Национальный банк спрогнозировал, что созданный Россией энергодефицит в Украине повлияет на темпы роста цен. Вместе с тем регулятор ожидал, что этот эффект частично сбалансируется снижением потребительского спроса из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
