Тонни готівки поїздами і кораблем. The Telegraph розповів, як РФ постачала мільярди доларів Ірану

У 2018 році РФ надіслала до Ірану 4,9 тонни готівки (майже $2,5 млрд)

Фото: EPA

Росія таємно надіслала мільярди доларів готівкою до Ірану для підтримки режиму у 2018 році. Про це йдеться у статті The Telegraph.

Видання, посилаючись на документи, повідомило, що 4905 кг банкнот вартістю майже $2,5 млрд було відправлено 34 великими партіями протягом чотирьох місяців.

Постачання почалося 13 серпня 2018 року – через кілька днів після того, як Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну запровадив суворі санкції проти Ірану. Гроші надходили частинами від $57 млн до $115 млн.

Перша партія – 110 кг готівки вартістю $57,3 млн – ймовірно, була доставлена поїздом до порту Астрахань, а потім кораблем через Каспійське море до порту Амірабад, а потім до Тегерана, знову поїздом. Вважається, що готівка була складена в банкноти по 500 євро, враховуючи вагу та вартість кожної партії, хоча її вартість була зареєстрована в доларах США.

Останню партію вагою 230 кг вартістю $113,2 млн відправили 28 листопада 2018 року, йдеться у статті.

Гроші надсилав державний російський Промсвязьбанк, який був поглинутий РФ у 2017 році. Після поглинання російський центробанк заявив, що Промсвязьбанк стане "спеціальним банком для обслуговування підприємств військово-промислового комплексу". Кошти надходили до центрального банку Ірану у Тегерані.

Як зазначило видання, є побоювання, що аналогічні платежі можуть здійснюватися й сьогодні, оскільки Іран надає Росії дрони Shahed-136 та балістичні ракети малої дальності Fath-360 на мільярди доларів для війни проти України.