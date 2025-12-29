Законопроект о переименовании копейки заспамили бессмысленными правками

Из 602 поправок к законопроекту о "шаге" профильный комитет учел только три и еще две – учел редакционно

Фото: Depositphotos

Депутаты Верховной Рады подали 602 правки к принятому в первом чтении законопроекту о переименовании копейки в шаг, из которых профильный комитет учел только три (и еще две – учел редакционно). Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту во втором чтении.

Главным изменением стал отказ от слова "отсоветщина" – закон будет называться "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения названия разменной монеты Украины в соответствие с национальной денежной традицией".

Большинство поданных правок были откровенно бессмысленными, а их основным автором стал один народный депутат – Александр Юрченко из группы "Восстановление Украины".

Например, он предлагал заменить название "шаг" на десятки других вариантов: "полгривни", "златник", "сребреник", "ярмак", "крок", "шостак", "трояк", "гриш", "шеляг", "грош", "орта", "полторак", "талер", "дукат, "гульден", "шиллинг", "пфенниг", "чентезимо", "сантим", "лит", "лат", "сен", "цент", "эре", "вон", "куруш", "пенни", "пенс" или просто "монета".

Наибольшее количество правок касалось установления специфических сроков внедрения закона: с отсрочкой на срок от 2,5 до 36 месяцев (с шагом в полмесяца), через определенное количество дней после прекращения или отмены военного положения (от одного до 100 дней) или с комбинированием сроков: вступление в силу через два месяца, а введение в действие через дополнительные 30-100 дней.

Еще одна сотня правок касалась изменения соотношения между "копейкой" и новой монетой – вместо 1:1 депутат предлагал установить курс от 1:2 до 1:100.

По словам нардепа Ярослава Железняка (Голос), из-за поданных поправок Верховная Рада отложила голосование по закону на 13 января.