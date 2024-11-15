Нацбанк заручился поддержкой Института нацпамяти в переименовании копейки
Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти поддержала инициативу Национального банка Украины о замене названия "копейка" на "шаг".
Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Имеем однозначное экспертное "да" от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом. Экспертная комиссия единодушно поддержала замену названия "копейка" на исконно украинский "шаг"!", – написал он.
Напомним, Национальный банк Украины предлагает изменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг".
Об этой инициативе на брифинге в понедельник, 2 сентября 2024 года, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
Но напомнил, что "копейки" сейчас, кроме Украины, сохраняют в обращении только РФ и Беларусь.
Шаг – украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII-XVIII вв.
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