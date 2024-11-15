Нацбанк заручился поддержкой Института нацпамяти в переименовании копейки

Изменение названия разменной монеты "копейка" заслуживает поддержки и будет способствовать возрождению национальных традиций, считают в УИНП

Монета 50 шагов 1992 года. Фото НБУ

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти поддержала инициативу Национального банка Украины о замене названия "копейка" на "шаг".

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Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Имеем однозначное экспертное "да" от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом. Экспертная комиссия единодушно поддержала замену названия "копейка" на исконно украинский "шаг"!", – написал он.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает изменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг".

Об этой инициативе на брифинге в понедельник, 2 сентября 2024 года, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Но напомнил, что "копейки" сейчас, кроме Украины, сохраняют в обращении только РФ и Беларусь.

Шаг – украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII-XVIII вв.