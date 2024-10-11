Нацбанк подал законопроект о переименовании копеек в шаги

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Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины. Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

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Если законопроекты получат поддержку в парламенте, вместо копеек в Украине появятся шаги. При этом уже отчеканенные монеты никто изымать не будет, они будут находиться в обороте параллельно с новыми шагами.

Принятие законопроектов не предусматривает дополнительных расходов.

"Возрождение шага в денежном обращении независимой Украины позволит разорвать последние связи, объединяющие украинскую национальную валюту со страной-агрессором, и окончательно завершить денежную реформу. Собственно, как это и планировалось сделать еще в начале 1990-х годов, когда уже были созданы эскизы разменной монеты шаг и отчеканены первые экспериментальные образцы таких монет", — говорится в обращении главы НБУ Андрея Пышного.

НБУ, который имеет право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты, попросил главу парламента Руслана Стефанчука инициировать внесение разработанных Национальным банком предложений на рассмотрение парламента.

Они предусматривают внесение изменений в ряд законов Украины: об НБУ, о рынках капитала, о пенсионном обеспечении, о Налоговом кодексе.

"Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 млн монет. И только от нас с вами сейчас зависит, будут ли это советские копейки или наши украинские шаги", — говорится в письме Пышного.