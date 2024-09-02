Деимпериализация: Нацбанк предлагает заменить копейку шагом

Монеты, копейки

Национальный банк Украины предлагает заменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг".

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Об этой инициативе на брифинге в понедельник, 2 сентября, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Пришло время восстановить историческую справедливость и для денежной системы, очистить денежный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, украинское слово для определения мелких монет – это "шаг", – сказал он.

Но напомнил, что "копейки" сейчас, кроме Украины, сохраняют в обращении только РФ и Беларусь.

Шаг – украинское название польско-литовской серебряной монеты XVII-XVIII вв. стоимостью в три гроша.

Центральная Рада 1 марта 1918 года приняла закон о введении новой денежной единицы — гривни, которая делилась на 100 шагов и была равна 1/2 карбованца. Поначалу шаги были только как почтовые марки. Но впоследствии за неимением мелкой разменной монеты, на основании закона УНР от 18 апреля 1918 г., их стали использовать как марки и деньги одновременно.

Гетман Павел Скоропадский, придя к власти в Украине в апреле 1918 года, восстановил как основную денежную единицу Украинского Государства карбованец, который делился на 200 шагов. Печатали "шаги" в Киеве листами по 100 штук с перфорацией, чтобы можно было отрывать отдельные марки-купюры. Они появились в обращении уже после падения Центральной Рады и обращались до марта 1919 года, когда были отменены советской властью.

В 1992 году были попытки чеканить пробные монеты номиналами "один шаг" и "пятьдесят шагов", но название не было утверждено. Уже тогда было множество дискуссий из-за того, что "копейка" – название русское и Украине она не подходила. Считается, что окончательно компромиссное решение относительно будущего названия купюр и монет принял тогдашний президент Леонид Кравчук, и уже 2 марта 1992 года постановлением Президиума Верховной Рады Украины название разменной монеты было определено — "копейка".

Копейка — название государственной московской монеты, введенной в обращение с XVI в., составлявшей 1/100 рубля. Называлась сначала "новгородской деньгой", или новгородкой, затем — "копейной деньгой", или "копейкой". На ней был изображен всадник с копьем.