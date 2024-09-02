Деімперіалізація: Нацбанк пропонує замінити копійку шагом

Шаги ходили на українських землях ще з XVII століття. "Копійки" зараз, окрім України, зберігають в обігу тільки РФ та Білорусь, зазначив голова НБУ

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Національний банк України пропонує змінити назву української мілкої розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг".

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Про цю ініціативу на брифінгу у понеділок, 2 вересня, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Час відновити історичну справедливість і для грошової системи, очистити грошовий суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, українське слово для визначення дрібних монет – це "шаг", – сказав він.

Та нагадав, що "копійки" зараз, окрім України, зберігають в обігу тільки РФ та Білорусь.

Шаг – українська назва польсько-литовської срібної монети XVII-XVIII ст. вартістю в три гроші.

Центральна Рада 1 березня 1918 року ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці – гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця. Спочатку шаги були лише як поштові марки. Але згодом через брак дрібної розмінної монети, на підставі закону УНР від 18 квітня 1918 р., їх стали використовувати як марки і гроші одночасно.

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець, що поділявся на 200 шагів. Емісія від 18 квітня передбачала номінали у 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Друкували "шаги" в Києві аркушами по 100 штук з перфорацією, щоб можна було відривати окремі марки-купюри. Вони з'явились в обігу вже після падіння Центральної Ради й обертались до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою.

1992 року були спроби карбувати пробні монети номіналами "один шаг" та "п'ятдесят шагів", але назву не було затверджено. Вже тоді довкола майбутньої назви розмінної монети було багато дискусій, зокрема через те що "копійка" – назва російська і для незалежної України вона не підходила. Вважається, що остаточне компромісне рішення щодо майбутньої назви купюр і монет ухвалив Леонід Кравчук, і вже 2 березня 1992 постановою Президії Верховної Ради України назва розмінної монети була визначена — "копійка".

Копійка (рос. копейка) — назва державної московської монети, введеної в обіг з XVI ст., котра становила 1/100 рубля. Називалася спершу "новгородською деньгою", або новгородкою, потім – "копійною деньгою" (рос. копейная деньга), або "копійкою". На ній був зображений вершник зі списом ("копієм").