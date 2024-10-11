Нацбанк подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги

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Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України. Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

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Якщо законопроєкти отримають підтримку в парламенті, замість копійок в Україні з'являться шаги. Водночас уже відкарбовані монети ніхто не вилучатиме, вони перебуватимуть в обігу паралельно з новими шагами.

Ухвалення законопроєктів не передбачає додаткових витрат.

"Відродження шагу у грошовому обігу незалежної України дасть змогу розірвати останні зв’язки, що поєднують українську національну валюту з країною-агресоркою, та остаточно завершити грошову реформу. Власне, як це і планувалося зробити ще на початку 1990-х років, коли вже були створені ескізи розмінної монети шаг та викарбувані перші експериментальні зразки таких монет", – йдеться у зверненні голови НБУ Андрія Пишного.

НБУ, який має право пропонувати зміни до законодавства, але не може самостійно реєструвати законопроєкти, попросив голову парламенту Руслана Стефанчука ініціювати внесення розроблених Національним банком пропозицій на розгляд парламенту.

Вони передбачають внесення змін до низки законів України: про НБУ, про ринки капіталу, про пенсійне забезпечення, щодо Податкового кодексу.

"Національний банк планує у 2025 році відкарбувати 20 млн монет. І лише від нас з вами зараз залежить, чи будуть це радянські копійки, чи наші українські шаги", – йдеться в листі Пишного.