"Копійка" чи "шаг". Як українці ставляться до ініціативи Нацбанку – опитування
Ініціативу Національного банку змінити назву української розмінної монети вважає невчасною більш ніж половина українців. Трохи менше, як чверть повністю підтримує НБУ в цьому питанні. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, наданого LIGA.net.
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Відповіді на питання "Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?" розподілилися так:
→ не підтримую, це зайве – 57%;
→ так, повністю підтримую – 24%;
→ мені байдуже, не думаю про таке зараз – 19%.
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В анонімному онлайн-опитуванні взяло участь понад 29 000 українців. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нацбанк 2 вересня, на чергову річницю введення в обіг національної грошової одиниці – гривні, запропонував змінити назву української мілкої розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг".
Аргумент такого рішення – відмова від російської імперської та радянської назви "копійка", яку зараз, окрім України, зберігають в обігу тільки РФ, Білорусь та невизнана Придністровська молдавська республіка. Натомість у нас історично дрібну монету називали "шагами" ще у XVII столітті.
- 9 вересня Національний банк запустив щорічну благодійну акцію зі збору у населення монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Зібрані кошти підуть на допомогу українським військовим, які втратили кінцівки.