Допомога від 10 копійок: НБУ оголосив національний збір монет на адаптацію військових
Фото: depositphotos.com

Національний банк запустив щорічну благодійну акцію зі збору у населення монет номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Цього року акція називається #SuperCoins і проводиться спільно із Superhumans Center. Зібрані кошти підуть на допомогу українським військовим, які постраждали внаслідок бойових дій.

"Звичайні монети, які ми щодня тримаємо в руках, можуть стати рятівною підтримкою для тих, хто цього потребує, та допомогти повернути суперможливості нашим героям. Звертаюся до молоді, педагогів і всіх громадян: підтримайте українських військових, які втратили кінцівки, зробіть їх адаптацію простішою. Кожна зібрана монета здатна покращити життя тих, хто віддав частину себе заради України", – закликав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Монети можна приносити до будь-якого відділення ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ з 9 вересня до 29 листопада 2024 року. Банки їх перерахують на рахунок Фонду Superhumans Center.

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Це вже третя акція Нацбанку зі збору монет. У 2022 році було запущено акцію "Сміла гривня". За рік її повторили й за три місяці зібрали дрібними монетами 4,5 млн грн. Акція насамперед була орієнтована на дітей та молодь, які мали змогу взяти участь у збиранні монет у своїх навчальних закладах.

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