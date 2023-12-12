Мільйони копійками: НБУ завершив збір дрібних монет на підтримку армії

Ілюстрація: пресслужба НБУ

Національний банк завершив благодійну акцію "Смілива гривня" зі збору дрібних монет у населення. Зібрано 4,5 млн грн, які перераховані на підтримку сил оборони України, повідомляє пресслужба НБУ.

Ініціатива "Смілива гривня" проходила вже вдруге. Цього року збір монет відбувався по всій Україні з 4 вересня до 8 грудня. Вперше акцію "Смілива гривня" НБУ проводив у серпні-вересні 2022 року.

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Кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через мережу банків-партнерів: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.

Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, поклавши їх у скриньку у відділеннях ПУМБу. Еквівалент цих монет також перерахований на спецрахунок, який відкрив НБУ для підтримки сил оборони.

Акція передусім спрямовувалася на дітей та молодь, які мали змогу взяти участь у зборі монет у своїх навчальних закладах.

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