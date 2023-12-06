НБУ випустив монету 10 грн з символікою Об'єднаних сил замість Мазепи – фото

Командувач Об'єднаних сил генерал Наєв і глава НБУ Пишний (Фото: НБУ)

Національний банк України у середу презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображена символіка Об'єднаних сил. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України.

Фото: НБУ

"Наша глибока повага на десятиліття викарбувана в металі. На монеті ми зобразили емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ – традиційну козацьку зброю – пірнач на фоні двох схрещених шабель", – сказав на презентації голова Національного банку Андрій Пишний.

Аверс монети ідентичний з аверсом звичайної монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Довідка Обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України" Національний банк України вводить у готівковий обіг 06 грудня 2023 року. Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук у сувенірному пакованні). Гурт монети – рифлений. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Ці монети не колекційні, в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук таких монет.