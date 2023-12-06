НБУ випустив монету 10 грн з символікою Об'єднаних сил замість Мазепи – фото
Національний банк України у середу презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображена символіка Об'єднаних сил. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України.
"Наша глибока повага на десятиліття викарбувана в металі. На монеті ми зобразили емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ – традиційну козацьку зброю – пірнач на фоні двох схрещених шабель", – сказав на презентації голова Національного банку Андрій Пишний.
Аверс монети ідентичний з аверсом звичайної монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
Обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України" Національний банк України вводить у готівковий обіг 06 грудня 2023 року.
Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук у сувенірному пакованні). Гурт монети – рифлений.
Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута. Скульптор – Володимир Дем’яненко.
Ці монети не колекційні, в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук таких монет.
- 25 липня 2022 року НБУ вирішив запустити серію пам’ятних монет "Збройні Сили України" номіналом 10 грн, які під час готівкових розрахунків використовуються як обігові монети.
- У жовтні 2022 року НБУ ввів в обіг 10 грн з військовослужбовцями територіальної оборони на реверсі, у травні 2023 року – з емблемою Сил підтримки ЗСУ, у серпні 2023 року – з ЗРК Patriot.