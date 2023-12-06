НБУ выпустил монету 10 грн с символикой Объединенных сил вместо Мазепы – фото

Командующий Объединенными силами генерал Наев и глава НБУ Пышный (Фото: НБУ)

Национальный банк Украины в среду представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображена символика Объединенных сил. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Фото: НБУ

"Наше глубокое уважение на десятилетие отчеканено в металле. На монете мы изобразили эмблему Командования объединенных сил ВСУ – традиционное казацкое оружие – пернач на фоне двух скрещенных сабель", – сказал на презентации глава Национального банка Андрей Пышный.

Аверс монеты идентичен аверсу обычной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Справка Оборотную памятную монету "Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины" Национальный банк Украины вводит в наличный оборот 6 декабря 2023 года. Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук в сувенирной упаковке). Грань монеты – рифленая. Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптор – Владимир Демьяненко.

Эти монеты не коллекционные, в наличное обращение введут почти 10 млн штук таких монет.